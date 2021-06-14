A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
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A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Çarşamba günü A Grubu'nda Galler ile ikinci karşılaşmasına çıkacak Ay-Yıldızlı takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias bu karşılaşmada görevlendirildi. Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü'deki maçımızda mutlak 3 puan hedefliyoruz. İsviçre ve Galler'in berabere kalmasıyla bu maç bizim için daha da kıymete bindi. Galler maçı adeta 'Tamam ya da devam' niteliği taşıyor.

EURO 2020'de çarşamba günü oynanacak Türkiye-Galler maçını Portekizli Artur Dias yönetecek. A Grubu'ndaki ilk karşılaşmada İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takımımız, bu karşılaşmada mutlak 3 puan hedefliyor. Bu karşılaşma Azerbaycan Bakü'de 19.00'da başlayacak.

BERABERLİK İŞİMİZE YARADI

Galler ve İsviçre'nin 1-1 berabere kalması grupta en çok bizim işimize yaradı. Bu iki takımdan birisi üç puan alsaydı ikincilik için şansımız zora girecekti, üçüncülükte de averajda sıkıntı yaşayabilirdik. Ay-Yıldızlı takımımız bu fırsatı geri çevirmemek zorunda.

A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

TÜRKİYE KARNESİ NASIL?

Artur Dias daha önce iki kez A milli takımımızın maçını yönetti. Millilerimiz bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 2018'deki Rusya maçında 2-1 mağlup ayrılmıştık. 2020'deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş karşılaşma 1-0 sona ermişti.

A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki karşılaşmayı tribünden izleyeceğini açıkladı. Erdoğan, bu karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber izleyecek.

A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
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