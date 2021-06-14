A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Çarşamba günü A Grubu'nda Galler ile ikinci karşılaşmasına çıkacak Ay-Yıldızlı takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias bu karşılaşmada görevlendirildi. Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü'deki maçımızda mutlak 3 puan hedefliyoruz. İsviçre ve Galler'in berabere kalmasıyla bu maç bizim için daha da kıymete bindi. Galler maçı adeta 'Tamam ya da devam' niteliği taşıyor.

EURO 2020'de çarşamba günü oynanacak Türkiye-Galler maçını Portekizli Artur Dias yönetecek. A Grubu'ndaki ilk karşılaşmada İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takımımız, bu karşılaşmada mutlak 3 puan hedefliyor. Bu karşılaşma Azerbaycan Bakü'de 19.00'da başlayacak.

BERABERLİK İŞİMİZE YARADI

Galler ve İsviçre'nin 1-1 berabere kalması grupta en çok bizim işimize yaradı. Bu iki takımdan birisi üç puan alsaydı ikincilik için şansımız zora girecekti, üçüncülükte de averajda sıkıntı yaşayabilirdik. Ay-Yıldızlı takımımız bu fırsatı geri çevirmemek zorunda.

TÜRKİYE KARNESİ NASIL?

Artur Dias daha önce iki kez A milli takımımızın maçını yönetti. Millilerimiz bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 2018'deki Rusya maçında 2-1 mağlup ayrılmıştık. 2020'deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş karşılaşma 1-0 sona ermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki karşılaşmayı tribünden izleyeceğini açıkladı. Erdoğan, bu karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber izleyecek.