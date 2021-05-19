A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için Sırbistan'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için Sırbistan'a gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için Sırbistan'a gitti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçları oynamak için Sırbistan'a gitti.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçları oynamak için Sırbistan'a gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Sırbistan'a giden A Milli Takım, Sırbistan Milli Takımı ile yarın ve 21 Mayıs Cuma günü ikili temas maçları oynayacak.

Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın kafilesinde şu sporcular yer aldı:

Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz, Özge Yavaş, Gizem Başaran Turan, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül.

Ay-yıldızlı ekip, 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bir grup sporcu İstanbul'da kaldı

A Milli Takım'da Sırbistan'a götürülmeyen bazı basketbolcular, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Aday kadroda yer alan Melis Gülcan, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Harika Gözde Eldaş, Sırbistan'a giden kafilede yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Feyza Aktan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçları oynamak için Sırbistan'a gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 20:03:59. #1.15#

title