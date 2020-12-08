A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Buna göre G Grubu'nda yer alan milliler, ilk iki maçını grubun favorileri Hollanda ve Norveç'le oynayacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.
Millilerin maç programı şöyle:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya,
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay