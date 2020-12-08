A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

08.12.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:52
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Buna göre G Grubu'nda yer alan milliler, ilk iki maçını grubun favorileri Hollanda ve Norveç'le oynayacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.

Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya,
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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