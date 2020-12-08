A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Buna göre G Grubu'nda yer alan milliler, ilk iki maçını grubun favorileri Hollanda ve Norveç'le oynayacak.