- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi

ANKARA - Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik ekibi tanıtıldı. Ay-yıldızlıların Başantrenörü Okan Halay oldu. Halay'ın yardımcılığını ise Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve İbrahim Demir yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik ekibi basına tanıtıldı. THF Başkanı Uğur Kılıç ile Asbaşkan Selim Öztürk'ün katıldığı imza töreninde millilerin Başantrenörü Okan Halay olurken, yardımcılık görevlerini ise Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve Kaleci Antrenörü İbrahim Demir yapacak.

"Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık"

İmza töreninde konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Yaklaşık bir ay önce federasyon başkanlığı seçimleri oldu. Bu seçimin akabinde yönetim kurulu olarak çok yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyiz. Önümüzde çok önemli bir milli takım takvimi var. Erkek A Milli Takımımızın 6-16 Ocak tarihleri arasında Dünya Şampiyonası'nın finallerine katılması için gruplarda 4 farklı mücadeleye çıkacağız. Bizler de yönetim kurulumuzun ortak kararıyla milli takımlarımızın teknik kadrosunun çok tecrübeli, deneyimli, milli takımı yakından tanıyan isimlerden oluşmasını istedik. Bizler de bu yüzden çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bu nedenle Başantrenörümüz olarak Okan Halay, yardımcı antrenörlerimiz Aydın Aydınlı ve Namık Dalgakıran, kaleci antrenörümüz olarak da İbrahim Demir'e bir teklif götürdük. Sağolsunlar ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ve bu süreçten alabileceğimiz en üstün başarılarla çıkabilmemiz için bir mücadeleye girişeceklerini söylediler" ifadelerine yer verdi.

"Türk milletinin ruhunda ve geninde savaşıp mücadele etmek var"

A Millilerin yeni Başantrenörü Oktay Halay ise ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Bu bayrağı biz devraldık, en iyi şekilde temsil edip en iyi yerlere getirmek için inanılmaz bir mücadele içinde olacağız. Türk milletinin ruhunda ve geninde savaşıp mücadele etmek var. Bizim de bu mücadeleyi sonuna kadar taşıyabileceğimizi söyleyebilirim. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda sonuna kadar savaşan, mücadeleyi bırakmayan bir milli takım inşa etmeye çalışacağız. Bizden beklenenleri biliyoruz. Tüm gücümüzle ve enerjimizle daha fazla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Töreninden ardından açıklamalarına devam eden Halay ve Kılıç, kendilerinden önceki yönetimin federasyon için verdikleri emeklerinden dolayı memnuniyetlerini bildirerek teşekkür etti.