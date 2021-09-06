A101 kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK market açılış kapanış saatleri!
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A101 kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK market açılış kapanış saatleri!

A101 kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK market açılış kapanış saatleri!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kademeli normalleşme süreci, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla başladı. Bu süreç içerisinde mekanların açılış kapanış saatleri de güncellendi. Peki, A 101 kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri! Marketler bugün kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 6 Eylül 2021 market açılış kapanış saatleri!

A 101 kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market çalışma saatleriyle ilgili şu detaya yer verildi. Yeni genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.'' ifadeleri yer aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor. BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor. A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek. Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

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A101 kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK market açılış kapanış saatleri! - Haberler
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