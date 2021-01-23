99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi
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99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi

23.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:11

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İran'dan Yüksekova ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, sınırı yasa dışı yollardan geçen ve yanlarında 12 katır bulunan 7 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlıların yanlarındaki malzemeleri gizledikleri Güldalı köyündeki bölgeyi tespit eden ekipler, yaptıkları aramada 197 pakette preslenmiş 99 kilo eroin, uyuşturucu imalatında kullanılan 60 litre asit anhidrit ve gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirdi.

Ekiplerce 7 kişi gözaltına alındı.

99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi
99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi
99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi
99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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