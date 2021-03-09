9 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Mart Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Mart Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3252818

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ KARABURUN mah SUBAŞI sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, HIDIR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, LİSE, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, SENCER, SEYYAH, SIĞLA, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZDİNÇER, ÖZGEM, ÖZGÜN, ÖZLER, ÜRGÜP, İLKNUR sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AFRA, ALPEREN, ALPTEKİN bölgelerinde 09/03/2021 00:00:00 - 09/03/2021 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252919

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 09/03/2021 00:30:00 - 09/03/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252956

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk/ MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 09/03/2021 01:30:00 - 09/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252990

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk/ KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk bölgelerinde 09/03/2021 03:00:00 - 09/03/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252992

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk/ YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk bölgelerinde 09/03/2021 05:00:00 - 09/03/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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