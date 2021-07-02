8 milyon euroya Arap takımına imza atıp "Parayı seçmedim" diyen Talisca, alay konusu oldu
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8 milyon euroya Arap takımına imza atıp "Parayı seçmedim" diyen Talisca, alay konusu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Anderson Talisca, Suudi Arabistan'a para için gitmediğini söyledi. Talisca, "Para için gelmedim. Para için geldiğim düşüncesi yanlış. Arabistan'a transfer olanların prestij kaybettiğini söylüyorlar. Prestij sahadadır. Tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" dedi.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Çin'e transfer olan Anderson Talisca, Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye açıklamalarda bulundu.

Çin ligi takımlarından Guangzhou'da üç yıl forma giyen Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olmuştu.

"SADECE PARA İÇİN GELMEDİM"

Talisca para için bu tercihi yaptığı iddialarına, "İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya'dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" diye yanıt verdi.

8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim

"LİGİN ÖNEMİ YOK"

Brezilyalı oyuncu, milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin'de oynarken milli takım daveti aldı.

Talisca hakkında yapılan yorumlar:

8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim
8 milyon euroya Arap takımına imza atıp 'Parayı seçmedim' diyen Talisca, alay konusu oldu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: ulan beşiktaşa gelsen kral olurdun
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500
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8 milyon euroya Arap takımına imza atıp "Parayı seçmedim" diyen Talisca, alay konusu oldu - Haberler Spor
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