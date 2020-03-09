8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Kadınlar dünyanın dört yanında sokaklara çıktı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar dünyanın dört bir yanında çeşitli yürüyüşler ve gösteriler düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar dünyanın dört bir yanında çeşitli yürüyüşler ve gösteriler düzenlendi.

Birçok ülkede koronavirüsün kaygı yaratmasına karşın yürüyüşlere ve gösterilere katılım yoğundu.

Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri, işçi hakları hareketlerine dayanıyor ve 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor.

Pazar günü sokaklara çıkan kadınların taleplerinin başında ise eşitlik geliyordu.

Diğer talepler ise kürtaj hakkı, kadına karşı şiddetin son bulması ve kadınların korunması için çeşitli yeni yasal düzenlemeler yapılmasıydı.

İstanbul'da Taksim'de yapılabilecek etkinlikleri ve yürüyüşleri engellemek amacıyla yoğun güvenlik güvenlik önlemleri alındı. Polis, İstiklal Caddesi'nin kapatılması nedeniyle Sıraselviler'de toplanan kalabalık gruba karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınanlar oldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da polis kadınlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanılırken, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bazı protestocular gözaltına alındı.

Şili'nin başkenti Santiago'da ise polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki yürüyüşler ve gösterilerden bazı kareleri derledik.

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