Muş Belediyesi Kadın Meclisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda düzenlenen ve ilgi gören etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların önemine değindi.

"Haklarını gözetmeyi, koruyup kollamayı, gönlünü hoş tutmayı dinimiz bize defaatle hatırlatmıştır" diyen Asya, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli topraklarda yaşayan, elleri kurumuş, çatlamış yahut her türlü fedakarlığı hiç düşünmeden yapan annelerin evlatlarıyız. Anadolu kadını her türlü sıkıntı ve meşakkati sabırla göğüsler. Küçük bir kız çocuğu iken babasına, eş olduğunda kocasına, anne olduğunda çocuğuna aydınlık olur. Bir anne çocuk yetiştirir Kudüs olur, Selahaddin olur, Malazgirt olur, Alparslan olur ve yine o nice övgülere en layık o olur. Zihniyeti, psikolojisi bozuk bireyler tarafından kadınlarımıza hatta çocuklarımıza yaşatılan acıları unutmamak diri tutmak ve tekrarlanmaması için çabalamak 8 Mart değil her gün emanetlerimize sahip çıkmak en asli görevlerimizdendir."

Asya, 8 Mart'ın acı çeken, incinen, kırılan, hor görülen, fikri sorulmayan, çığlık atması dahi engellenen, oğlunun şehadetini görmüş, eve hapsedilmiş ve üzgün her kadının güldüğü, hatırlandığı ve hiç bir acıyı tekrar yaşamayacağı bir gün olması temennisinde bulundu.

Eski Muş Müftüsü Dursun Ali Şeker'in de konuşma yaptığı program, soru cevap bölümüyle sona erdi.