8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor o

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

8.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Kemik Suyu Çorbası

- Mantarlı Ispanak Yemeği

- Yoğurt

- Tahinli Fit Sufle

KEMİK SUYU ÇORBASI

Kemik Suyu Çorbası için gereken malzemeler;

-2 litre su

-1 yumurta sarısı

-3 yemek kaşığı yoğurt

-6 adet ilikli kemik

-1 yemek kaşığı un

-1 tatlı kaşığı tuz

-Nane

-Pulbiber

-Maydanoz

Kemik Suyu Çorbası yapılışı;

- Öncelikle 6 adet ilikli kemiği bir tencereye alın ve üzerine 2 litre su ile tuz ekleyin. 1,5 saat kadar kaynatın.

-Ardından ayrı bir kabın içine 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve karıştırın.

-Üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı unu ekleyin karıştırın ve son olarak arzunuza göre nane ve pul biberi ekleyin.

-Pişen kemik suyunuzu bir süzgeç yardımıyla tencereye süzün.

-Hazırladığınız karışım içerisine süzdüğünüz kemik suyundan 2-3 kepçe koyun ve karıştırın.

-Daha sonra karışımı kemik suyuna yavaş yavaş dökerek karıştırmaya devam edin.

-Üzerini maydanoz ya da istediğiniz baharatlarla süsleyip, servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

MANTARLI ISPANAK YEMEĞİ

Ispanaklı- mantarlı salata da diyebiliriz. Yapımı çok pratik, lezzetli oluyor. Hafif ve doyurucu bir iftar yemeği için tercih edebilirsiniz.

Mantarlı Ispanak Yemeği için gereken malzemeler;

Tek kişilik

- 1 dolu kase ıspanak

- 1/4 soğan

- 1 tane havuç¸

- 6 tane mantar

- 2 yemek kaşığı dolusu karabuğday (haşlanmış¸)

- çeşni (vegeta)

- kırmızı toz biber, karabiber

-tuz

Mantarlı Ispanak Yemeği yapılışı;

- Öncelikle soğan ve ıspanağı kavurun.

- Ardından biraz tuz, karabiber ekleyip pisince bir tabağa alın.

- Mantarlıları sadece zeytinyağında suyunu çekene kadar soteleyin.

-Havucu da soyacakla şerit şerit keserek ayrı bir tavada zeytinyağı ve çeşni ile soteleyin.

- Karabuğdayları suda haşlayın.

- Son olarak, ayrı ayrı pişirip ılımaya bıraktığınız bütün malzemeleri birleştirin.

Afiyet olsun!

YOĞURT

TAHİNLİ FİT SUFLE

Tahin severler için iftar sonrası yapabilecekleri mükemmel bir tarif! Hızlı hafif ve lezzetli bir sufle oluyor. İçinde şeker olmadığı halde tatlı oluşu ... İftar sonrası tercih edebilirsiniz.

Tahinli Fit Sufle için gereken malzemeler;

1 porsiyon

- 1 yumurta

- 1,5 yemek kaşığı dut kurusu ( toz haline getirilmiş)

- 2 yemek kaşığı dolusu tahin

- 3 yemek kaşığı süt

- 1 tane iri hurma

- 1 tatlı kaşığı yulaf unu (tam buğday da olur)

- 1 tatlı kaşığı pekmez ( isteğe bağlı, hurma ve dut kurusunun yeteceğini düşünüyorsanız eklemeseniz de olur)

- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Tahinli Fit Sufle yapılışı;

- Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın.

- Beyazı mikserle iyice köpürtün. Yumurta sarısını ayrı bir kaba alın.

- Bu arada hurmayı sıcak suda bekletip kabuğunu soyun.

- Ardından yumurta sarısı ve kalan diğer malzemeleri - köpürttüğümüz yumurta beyazı hariç-iyice homojen olacak şekilde karıştırın.(Kıvam katı olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz )

-Son olarak karışımı yumurta beyazının içine koyup hafif hafif karıştırın. Kabınızı tereyağı ile yağlayıp harcı dökün.

-200 derecelik fırında 8-10 dakika pişirin.

Not: İsteğiniz kıvamı elde etmek için kontrollü pişirin. Daha akışkan isterseniz 8 dakika yeterli

Afiyet olsun!