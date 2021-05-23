75 MİLYON DOLARLIK LÜKS YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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75 MİLYON DOLARLIK LÜKS YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

75 MİLYON DOLARLIK LÜKS YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNGİLİZ ve Rus iş adamlarının çekişmesi sonrası 75 milyon dolara satılan lüks yat, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İNGİLİZ ve Rus iş adamlarının çekişmesi sonrası 75 milyon dolara satılan lüks yat, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yatın boğazdan geçtiğini gören bazı turistler fotoğrafını çekti.

EŞİNDEN BOŞANINCA YATIN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

İngiliz milyarder iş insanı için yapımına başlanan lüks yat, bitimine birkaç ay kala Rus milyarder iş insanı Arkady Romanovich Rotenberg'ın daha fazla ücret vermesi üzerine 75 milyon dolara satıldı. 3 katlı yat, 2011 yılında Rus iş adamına teslim edildi. Rotenberg yata eşinin ismi olan 'Natalia' adını verdi. Rus milyarder 2013 yılında eşinden boşanınca lüks yatın adını 'Rahil' olarak değiştirdi.   

GÖREN INI ÇEKMEYE BAŞLADI65 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki lüks yat dün saat 13.30 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan yatı gören kıyıdaki bazı turistler geminin fotoğrafını çekerken bazıları ise dikkatli gözlerle izledi. Lüks yat, Redman whiteley Dixon tarafından tasarlanırken 14 misafir ve 16 kişilik mürettebatı barındırabiliyor. Yaklaşık 1,5 saate Boğaz geçişini tamamlayan yat Rusya'nın Soçi Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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