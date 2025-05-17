75 milyar metreküp doğal gaz değeri ne kadar, ne kadar gider?

75 milyar metreküp doğal gaz değeri ne kadar? İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 75 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ne kadar yeter?

75 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ DEĞERİ NE KADAR, KAÇ MİLYAR DOLAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ekonomik değerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu belirtti.

75 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR GİDER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rezervin özellikle konutlardaki doğal gaz ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildedir:

"Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Enerjide bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda gemilerimiz Somali'de de sondaj yapıyor. Mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda başlayan çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar ile sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız."