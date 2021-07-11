660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final müsabakaları tamamlandı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalde rakibini yenen İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalde rakibini yenen İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.

Başpehlivanların çektikleri kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri, Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun, Osman Aynur-Orhan Okulu, Ali Gürbüz-Serhat Gökmen, İsmail Koç-Yıldıray Akın şeklinde oldu.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatlamasıyla pehlivanlar peşreve çıktı, tribünleri selamlayan pehlivanları seyirciler coşkuyla karşıladı.

Başpehlivanlar birbirlerine başarı dileyip güreşe başladı.

İsmail Koç-Yıldıray Akın güreşi ilk dakikasından itibaren sert başladı. İki pehlivan birbirini sürerek yormaya çalıştı. Yıldıray pehlivanın pasif güreşmesine İsmail Koç itiraz etti, kule hakemliği Yıldıray Akın'a ihtar verdi. İsmail Koç, Yıldıray'ı sık sık bastırdı. İsmail Koç müsabakanın 32. dakikasında iç kazığından tutarak rakibini serptirmeyle yendi.

Orhan Okulu-Osman Aynur güreşi, organizasyonun en hareketli müsabakalarından oldu. Karşılıklı güç denemeleri seyirciye seyir zevki yaşattı. Orhan Okulu'nun dalma hamlelerine karşı Osman Aynur sert el enselerle cevap verdi. Osman Aynur sık sık güreşe ara vererek kuleye giderek hakemlere itirazda bulundu. Orhan Okulu pasif güreştiği için üç ihtarı bulunan rakibi hemşerisi Osman Aynur'u yenerek yarı finale yükseldi. Osman Aynur sakatlığı nedeniyle Er Meydanı'nda sedye ile çıkarıldı.

Ali Gürbüz-Serhat Gökmen güreşinde boy avantajını kullanan Ali Gürbüz, Serhat'ın ataklarını boşa çıkarmayı başardı. Puanlama bölümüne kadar Serhat Gökmen'in hareketli güreşine karşın Ali Gürbüz daha sakin bir güreş sergiledi. Puanlamada hareketli geçen bölümde rakibini paça kasnak denemelerinde yakalayıp bastıran Ali Gürbüz, puanı aldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun müsabakası da sert geçen müsabakalarından oldu. Normal sürede yenişme gerçekleşmedi, bu müsabaka da puanlama bölümüne kaldı. Bu müsabakayı da Faruk Akkoyun kazandı.

Sonuçlara göre, İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran