65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlediği Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi başladı
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65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlediği Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi başladı

65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlediği Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

65 yaş üstü bireylerin, belli alışkanlıklarla yerleşmiş duruşları üzerinde çalışmayı, bedensel farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi'ne vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Eğitmen Filiz Sızanlı'nın katılımı ile gerçekleştirilen atölyede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hareket ile bedensel farkındalık çalışması gerçekleştiriliyor. Opera arkasında bulunan ESMEK Merkez Binasında düzenlenen atölyeye katılan 65 yaş üstü vatandaşlar, eğitmenleri eşliğinde keyifli vakit geçiriyorlar.

Atölye çalışmasıyla yaşlı bireylerin toplumla ve birbirleri ile bağlarını sürdürmelerini, sosyalleşmelerini, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının artırılmasını, fiziksel ve zihinsel yönden daha iyi hissetmelerini amaçladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pandemi koşullarına uygun şekilde her yaşa özel atölyelerin gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirttiler. Pandemi sürecinde özellikle yaşlı kişilerin kısıtlamalar nedeniyle hareketsiz kaldığını ifade eden katılımcılar ise Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi'ni düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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