63 dakikalık maçtan Afrika Uluslar Kupası’na: Moritanya

Moritanya ve futbol kelimelerini en son dört yıl önce yan yana görmüş olabilirsiniz. 2015’te Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Süper Kupa Finali’nden çok sıkılmış ve 1-1 devam eden maçı 63. dakikada bitirip seri penaltılara geçilmesini istemişti. Ülkenin futbol takımının hâli de Süper Kupa Finali’nden halliceydi. 1995 ve 2003 yılları arasında çıktıkları 33 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Moritanya, 2012 yılında FIFA Dünya Sıralaması’nda yalnızca Butan, Turks ve Caicos Adaları ve San Marino’nun üzerinde sondan dördüncü sıradaydı. Afrika’nın batı ucunda yer alan ülke, aynı yıl ekonomik zorluklar nedeniyle fikstürü tamamlayamadığı için Afrika Ulusular Kupası Elemeleri’nden men edilmişti. Bu kötü gidişata bir çözüm arayan Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Yahya ise bir futbol devrimini başlatmak üzereydi.



İşe İspanyol antrenör Luis Fuertes’i Milli Takımlar Teknik Sorumlusu yapmakla başlayan Yahya, altyapı denetimini de tamamen Fuertes’e bırakıyordu. Fuertes göreve geldikten sonra ülke genelindeki lisanslı futbolcu sayısındaki artış ve FIFA’dan aldıkları fonla ülkedeki futbol sahalarının iyileştirilmesi, yeni yapılanma sonrası ilk pozitif gelişmelerdi. 2014 yılındaysa ikinci radikal karar geldi. Ülkemizde Gençlerbirliği ve Elazığspor formalarını da giyen milli takım kaptanı Diallo Guidileye’nin Brest’teki hocası Corentin Martins’i federasyona önermesiyle başlayan süreç 2014’te sonuçlandı ve Martins resmen Moritanya’nın başına geçti. İşin ilginç yanıysa, Martins’in Brest macerası sadece sekiz maç sürmüş ve Brest bu süreçte hiç galibiyet alamamıştı. Oldukça riskli görünen bu hamle, Moritanya futbolunun kaderini değiştirecekti.



Fransız teknik adam göreve geldikten sonra, Moritanya’yı yalnızca kendi ülkesinde forma giyen oyuncuların forma giyebildiği milli takımların mücadele ettiği Afrika Uluslar Şampiyonası’na iki kez götürmeyi başarmıştı. Moritanya’nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’ndeki Angola, Burkina Faso ve Botswana’lı gruptan çıkabileceğini ise kimse tahmin edemezdi. Fakat mucize gerçekleşti. Elemelerde yalnızca iki mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Moritanya, Angola’nın ardından grubu ikinci tamamladı ve finallere gitmeye hak kazandı. Bu mucizevi başarıyı Guardian’a anlatan Corentin Martins şu ifadeleri kullanıyordu: “Botswana’yı yenip finallere gitmeye hak kazandığımız an spor hayatımın en güçlü duygularını hissettim. Etrafta sevinçten ağlayan futbolcular ve yetkililer vardı.”



Moritanya, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Afrika Uluslar Kupası’nda Mali, Tunus ve Angola’yla birlikte E Grubu’nda yer alıyor. Gruptaki rakipleri, Moritanya’nın aksine bu turnuvaya hiç de yabancı değil. Şimdiye dek oynanan maçlarda favori olmayan takımların sürpriz sonuçlara imza attığını hesaba katarsak peri masalının uzaması da mümkün.