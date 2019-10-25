25.10.2019 11:18

6 ülkeden 200 çocuk Nesimi'yi resmetti

İSTANBUL, (DHA)- Türk divan şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650'nci yılı vesilesiyle düzenlenen 'Dünya Çocukların Gözü ile 1. Uluslararası Çocuk Resim Sergisi?, sanatseverlerden tam not aldı. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İtalya, Kırgızistan, Gürcistan'ın aralarında bulunduğu 6 ülkeden 200'ün üzerinde çocuğun Nesimi'yi anlattığı resim sergisi, Yeditepe Üniversitesi'nde gezilebilecek.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk divan şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı vesilesiyle 2019 yılını 'İmadeddin Nesimi Anma Yılı' ilan etti. Bu vesile ile Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İtalya, Kırgızistan, Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 200'ün üzerinde çocuk Nesimi'yi anlatan resimler yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle, dünya çocukları Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak amacıyla resimlerini Yeditepe Üniversitesi'nde sergiledi.

'ÜMİDİM ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ KAYBETMEMESİ'

Serginin açılışını yapan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, 'Resimler o kadar güzel ki 'keşke ben de çocuk olsaydım' dedim. Çocukların hayalleri o kadar güçlü hayatları o kadar renkli ve sevgi dolu ki resimler beni aynı zamanda duygulandırdı. Resimlerin hepsi çok güzel, özgür, sevecen ve renkli bir dünyayı yansıtıyor. Bu resimlere bakınca keşke dünyayı çocuklar ve çocuk ruhlu insanlar yönetse diyorum. Özgür düşünce ve hayalin ulaşamayacağı hiçbir alan yok. O nedenle ümidimiz çocuklarımızın hayallerini kaybetmemesi? dedi.

'NESİMİ'NİN UNUTULMAMASI ÇOK GÜZEL'

Türk divan şairi İmadeddin Nesimi'ye de değinen Bedrettin Dalan, 'Nesimi, İslam'ı doğru yerinden anlayan ve bu şekilde yaşamaya çalışan bir insan. Devletimiz de bu sene onun adına hatıra parası bastırmış. Unutulmaması çok güzel. Nesimi'yi özgür düşüncesinden dolayı öldürdüler. Ama ona bunu yapanların hiçbiri hatırlanmıyor. Ama Nesimi bugün şiirlerinde deyişlerinde yaşıyor. Dolayısıyla Nesimi yaşıyor. Çünkü insan kendisini hatırlayan insan öldüğü zaman ölür' diye konuştu.

'GELENEKSEL HALE GELECEK'

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refik Aziz ise serginin kuruluş aşamasını şu sözlerle anlattı:

'Azerbaycan Cumhurbaşkanı 2018 yılında Nesimi'nin 650'nci ölüm yıl dönümü anmalarını programladı. Bütün Azerbaycan'da Nesimi yılı ilan edildi. Ardından bütün dünyada Nesimi yılı ilan edildi. Darphane tarafından manevi hatıra parası basıldı. Biz de bu nedenle tam bir yıl önce Dünya Çocuklarının Gözüyle bir resim sergisi planladık. Rusya, Gürcistan, İtalya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan'ın aralarında olduğu 6 ülke katılmak istediğini duyurdu. Merkezi Moskova'da bulunan Dünya Çocukların Gözü ile Vakfı var. Çocuklar bir yılda 500'ün üzerinde resim yaptı. Bu resimlerin 207'si bugün burada sergileniyor. Her sene 23 Nisan'da bu sergiyi devam ettireceğiz.'

Çocuklar barış istiyor bunu da resmettiler diyen Prof. Dr. Refik Aziz, 'Çocukların gözünden dünya çok güzel görünüyor. Hem Nesimi'nin 650'nci yılı anıldı hem de dünya çocuklarının gözünden Nesimi'nin nasıl göründüğü anlatıldı. Çocuklar bizim görmediğimizi bizden iyi görüyorlar. Umut veren resimler var' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR NASIL ANLATTI?

Sergide resmi bulunan 7 yaşındaki Beril Çakır, 'Çocukların şiiri sevmesini, sevgiyi ve Nesimi'nin şiire olan sevgisini anlattım. Resim yapmaya devam edeceğim ve ressam olacağım' dedi. Bir dergi kapağını resmeden Kayra Sakarya ise, 'Bunu daha da renklendirdim. Zaten resim yapmak benim hobim. Ben büyüyünce ressam olmak istiyorum. Hayal gücümü ön plana çıkararak resimler yapıyorum' dedi.

Sergi, 26 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Ardından bu resimler, Hindistan, Rusya ve Azerbaycan'da da sergilenecek.

Kaynak: DHA