6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı
Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.
Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama ve görevden alma kararları kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman görevlerinden alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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