6 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

6 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 6 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 6 Haziran Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:42 itibariyle yüzde 0,37 artarak 4249,40'dan işlem görüyor.

Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:42 itibariyle yüzde 0,35 değer kazanarak 6862,61'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:42 itibariyle yüzde 0,35 artarak 13725,21'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:42 itibariyle yüzde 0,35 değer kazanarak 27408,06'dan işlem görüyor.

Altın tekrar düşecek mi

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:42 itibariyle yüzde 0,33 artarak 3364,66'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4214 liradan alınırken 4291 liradan satılıyor.