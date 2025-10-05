6 Ekim bugün toplu taşıma ulaşım neden ücretsiz?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un Kurtuluşu büyük bir gurur ve coşkuyla anılacak. 102. yıl kutlamaları kapsamında şehir genelinde çeşitli etkinlikler, törenler ve gösteriler düzenlenecek. Peki, bugün İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasının arkasında hangi özel anlam yatıyor?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü şehir genelinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULANACAK

İett tarafından yapılan duyuruda, İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Açıklamaya göre, 6 Ekim Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımı dahil tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kapsamında toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacaktır. Vatandaşlarımız, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilecektir."