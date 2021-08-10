550 sporcu mavi bayraklı plajda şampiyonaya kulaç açtı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 'Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın' startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 'Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın' startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

Kandıra ilçesinde bulunan mavi bayraklı Kerpe Halk Plajı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Su Yüzme Şampiyonası' başladı. Birçok ilden 24 kategoriden toplam 550 sporcunun yarışacağı şampiyonanın startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı. Birçok ilden katılım sağlanan Açık Su Yüzme Şampiyonası 24 kategoride düzenlendi. Yarışlara 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler katıldı.

"Kocaeli doğa sporları için muhteşem bir şehirdir"

Şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin ticari özelliğinin yanı sıra doğa ve su sporları konusunda da önemli merkezlerden olduğunu belirterek, "Kocaeli'nin zihinlerde bir imajı var. Kocaeli bir endüstriyel başkent, Türkiye'nin endüstrisinin kalbi Kocaeli'de atıyor. Akıllarda da şöyle bir imaj var, Kocaeli gri, isli, puslu bir şehir. Ama şimdi burada olanlar şehrin yabancıları, dışarıdan gelen misafirlerimiz sizler de görüyorsunuz. Sizlere soruyorum Kocaeli gri, isli, puslu bir şehir mi? Hayır. Kocaeli gerçekten denizi tertemiz, doğası yemyeşil harika bir şehir. Toplam yüzölçümümüzün sadece yüzde 1 buçuğu fabrikalar ve ticari alanlarla kaplıdır. Ama Kocaeli'nin yüzde 50'si ormanlarla kaplıdır. Kocaeli'nin 2 denizi bir gölü vardır. Su sporları için Kocaeli muhteşem bir şehirdir. Doğa sporları için muhteşem bir şehirdir. Önümüzdeki günlerde Kocaeli her geçen gün su sporlarında, doğa sporlarında kendi adından daha fazla söz ettiren ve bu tür sporların cazibe alanı haline gelen bir şehir olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz sporla daha fazla buluşsun, istiyoruz ki bu etkinlikler vasıtasıyla çevreye olan duyarlılığımız bir kez daha pekişsin. Küresel ısınma konusundaki hassasiyetimizi daha da güçlü bir şekilde vurgulayalım. Çevresel etkinliklere hep birlikte katılalım. Bir yandan spor yapalım, bir yandan da içinde yaşadığımız doğayı hep birlikte korumak için gerekenleri yapalım. İnşallah önümüzdeki süreçte burası açık su yüzme şampiyonalarının, yelken yarışlarının, kürek yarışlarının merkezi olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı