50 günde çöktü Seyircisi önünde Başakşehir'i 2-0 yenen sarı lacivertliler 19. hafta sonunda 37 puanla 3. sıradaydı.

Seyircisi önünde Başakşehir'i 2-0 yenen sarı lacivertliler 19. hafta sonunda 37 puanla 3. sıradaydı. O hafta lider Sivas ile arasında 4, 2. Trabzon ile ise sadece 1 puan vardı. Kanarya sonraki periyotta çıktığı 7 maçta ise galibiyete hasret kaldı, 4 kez kaybederken 3 beraberlikle birlikte sadece 3 puan alabildi.



Süper Lig'de geçen sezon düşme hattının kıyısından gelerek 2018-19'u altıncı sırada bitiren Fenerbahçe bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Geçen yıl yaşanan sıkıntıların ardından 2019-20'ye hem iddialı hem de umutlu başlayan sarı lacivertli ekip özellikle son 50 günlük periyotta inanılmaz bir düşüş yaşadı. Fenerbahçe 25 Ocak 2020 tarihinde sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek 19. haftayı 37 puanla 3. sırada tamamlamıştı. O hafta lider Demir Grup Sivasspor ile arasında 4, 2. Trabzonspor ile ise sadece 1 puan vardı. Ancak ne olduysa o haftadan sonra oldu ve Kanarya sonraki periyotta çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet hasret kaldı, 4 kez kaybederken 3 beraberlikle birlikte sadece 3 puan alabildi.



7. sıraya geriledi



F.Bahçe 50 günde yaşadığı bu çöküşle birlikte 53 puanlı lider Trabzon'un 13 puan gerisine düşerken 7. sıraya kadar geriledi. 2020 yılında oynanan maçlar baz alındığında ise sarı lacivertli ekip 14. sırada yer aldı. Hücum yollarında etkisiz kalan F.Bahçe de Vedat Muriç'in performansı da düşerken takım 7 haftada sadece 8 gol atabildi. Buna karşılık olarak 13 kez topu ağlarında gördü. Antalya maçıyla istifa eden Ersun Yanal'ın ayrılması da görüntüyü değiştirmedi. Yanal sonrası Denizli ile berabere kalan Kanarya son maçta Konya'ya 1-0 kaybetti. F.Bahçe, son 7 maçını kazanamazken, 18 puanlık kaybın 7'sinin Kadıköy'de yaşanması dikkat çekti.