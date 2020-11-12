50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

12.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:03

50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı Süt üretimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen projeler kapsamında 50 adet süt soğutma tankı çiftçilere teslim edildi Süt üretimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen projeler kapsamında 50 adet süt soğutma tankı çiftçilere teslim edildi.

50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

Süt üretimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen projeler kapsamında 50 adet süt soğutma tankı çiftçilere teslim edildi

SİVAS - Süt üretimi ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen projeler kapsamında 50 adet süt soğutma tankı çiftçilere teslim edildi.

"Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" sloganıyla Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi kapsamında süt soğutma tankı dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokol üyeleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından çiftçilere teşekkür belgeleri verilerek 50 adet süt soğutma tankı sahiplerine teslim edildi.

Proje ile üreticinin geliri artacak

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi" kapsamında dağıtımını yapılan süt soğutma tankları sayesinde, küçük aile işletmelerindeki süt kalitesinde iyileştirme sağlanmış olacak. Sağılan süt en kısa zamanda süt soğutma tankına ulaştırılacak, kaliteli sütten, kaliteli ürün elde edilecektir. Bu ekipmanlar sayesinde süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını, teknolojik gelişmelerin üretime yansıtılmasını hedefliyoruz. Sivas için hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma konusunda çiftçimize ve üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kaliteli sütün alıcısı her zaman hazırdır. İlin çok önemli bir gelir kaynağı olan süt üretiminin kalitesinin artması ile sütün litre fiyatı istikrar kazanacaktır. Hijyenik şartlarda süt ürettirilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlayacak, üreticinin karı arttırılmış ve daha yüksek gelir elde etmesi sağlanmış olacaktır. Süt soğutma tankları ile elde edilecek kaliteli süt, ilimizin rekabet gücünü arttıracaktır. Süt üretimini geliştirmek ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, "İl Özel İdaremizin finanse ettiği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteklediği proje ile 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma tankı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı
50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

İlgili Haberler

Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı
Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı
Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
Büyükşehir 50 Bin petek şokladı
Büyükşehir 50 Bin petek şokladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Uğur Mumcu Cansu Dere Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Mehmet Topal
Daha Fazla Kaza Bursa Medya Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 13:12:05. #1.15#
title