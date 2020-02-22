5. Uluslararası Mersin Maratonu 22 Mart'ta koşulacak

22.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:09

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu bu yıl 22 Mart'ta Özgecan Aslan Barış Meydanından başlayacak. Maratona şu ana kadar 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı.



Uluslararası Mersin Maratonunun hazırlıkları hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın önemli maratonları arasında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından sınıflandırılan "Silver Label" kategorisinde düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu için geri sayım başladı.



Bu yıl 22 Mart'ta koşulacak



Maraton, 22 Mart Pazar günü 42 kilometre maraton, 10 kilometre, 5 kilometre halk koşusu ve tekerlekli iskemle yarışı olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek. Tekerlekli iskemle yarışı ile 08.45'te Özgecan Aslan Barış Meydanından başlayacak koşu, yine aynı yerde sona erecek.



Tekerlekli iskemle yarışının ardından 09.00'da 42 kilometre maraton koşusu, 09.15'te 10 kilometre koşusu, 11.30'da ise 5 kilometre halk koşusu başlayacak.



Maraton Fuarı ise 20-21 Mart 2020 tarihleri arasında Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenecek, yarışmacıların çipleri ve tişörtleri orada dağıtılacak.



Kayıtlar devam ediyor



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar devam ediyor. Mersin'in 11 farklı noktasında açılan stantlarda kayıt alınıyor. Ayrıca, maratonun resmi web sitesi olan mersinmaraton.org adresinden de kayıt yapılabiliyor. Kayıtlar fuarın son gününe kadar devam edecek. Fuarda kurulan stantlarda da kayıt alınacak.



Kayıtların devam ettiği maratona, şu ana kadar 42 kilometre maraton koşusuna 159 kişi, 10 kilometre koşusuna 476 kişi, halk koşusuna ise 58 bin 86 kişi olmak üzere toplam 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı.



Başkan Seçer, herkesi maratona davet etti



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla farklı kültürlerin buluştuğu rengarenk bir kültür şölenine tanık olacağız. Halk koşusuyla farklı kentlerimizden gelen vatandaşlarımızla hep birlikte koşacak; birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirecek, kentimizin enerjisini yine hep birlikte yükselteceğiz. Bu kentte keşfedilecek çok şey var, haydi siz de gelin. Çünkü herkes Mersin'e koşuyor. Sizi de bekliyoruz" diyerek, herkesi Mersin'e ve Uluslararası Mersin Maratonuna davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA