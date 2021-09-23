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Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü Gemi yapım atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı kenarındaki gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne yandı, 2'si kısmi zarar gördü.

ANTALYA (İHA) - Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Gemi yapım atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı kenarındaki gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne yandı, 2'si kısmi zarar gördü. Yangında 5 milyona yakın maddi zararın olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 19.30 sırasında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarındaki bir gemi yapım atölyesinde çıktı. Teknelerin yapıldığı bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarının yanı sıra alanda yanıcı ve parlayıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yandaki tamamlanan ve yapım aşamasındaki teknelere de sıçradı. Tekneler kısa sürede alev topunda döndü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyük teknelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 tekne kül olurken, 2 teknede büyük zarar gördü. Yangında yaklaşık 5 milyona yakın maddi zararın olduğu belirtildi. Çaydaki tekne sahipleri de itfaiyenin çalışmalarını yakından takip etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan teknelerin yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Nasıl yangın çıktı anlamadım"

İşletme Sahibi elektrik şalterlerinin de inik olduğunu ifade ederek, " Yangının nasıl çıktığını anlayamıyorum. Zaten mesai bitmişti. Biz Antalya'dan geldik. Biranda yanıyor, alev alıyor. 3 tekne tamamen yandı 2'si zarar gördü" dedi.

"3 tekne tamamen yandı"

Yangını gören Coşkun Akyazı, yangının 19.30 sırasında çıktığını belirterek, "Allah'tan rüzgar ters esti. Yoksa teknelerin hepsi giderdi. İtfaiye kısa sürede geldi. Yangını kontrol altına aldı. 3 tekne tamamen yandı. Biri bitmek üzereydi. Çok güzel teknelerdi. Allah korudu" diye konuştu.

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü

Son dakika haber... Gemi yapım atölyesinde yangın: 5 milyon TL değerinde 3 tekne yandı, 2'si zarar gördü
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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