"5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz"
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"5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz"

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:07

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" dedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı üretim sezonu ile birlikte tağşiş (sahtecilik) olaylarının sektörü zor duruma soktuğunu ifade eden Kıvrak, tüketicileri bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Tüketicilerimiz mümkünse üretim izni olan, resmi dükkanlardan alsınlar. Bu noktada en büyük sıkıntımız tağşişte yol boyları ve pazar yerlerinde yapılan tağşiştir. Üreticiyim diye vatandaşı kandırıyorlar. Aslında üretici oldukları söz konusu değil. Çok ciddi bir şekilde karışık yağ satıyorlar. Bu karışık yağ satan kişilerin herhangi bir şekilde zeytincilikle ilişkisi yok. Onların herhangi bir şekilde zeytinliği yok. Çünkü zeytinci arkadaşlarımız zaten ürünlerini mutlu bir şekilde satmak için genelde ya markalaşırlar ya da bağlı bulundukları kooperatiflere bu ürünü dökerler veya tüccarlar aracılığıyla satarlar" dedi.

Zeytinyağının borsalarda ve piyasada belirli bir fiyatı olduğunun altını çizen Mücahit Kıvrak, "Şu an Türkiye'de zeytinyağı fiyatları, Tariş'in ve borsaların açıkladığı fiyatlar var. Bunun çok çok altında zeytinyağı satılıyor. 5'lik tenekesi 85 liraya zeytinyağı olmaz. Bu mümkün değildir. İçerisinde bir damla zeytinyağı yoktur. Tüketici bu noktada 'ucuza alıyorum' diye aldanmasın. Şunu unutmasın: Altın hiçbir şekilde seyyar satıcıdan alınmaz. Altın kuyumcudan alınır. Bu yüzden de zeytin ve zeytinyağı ürünleri de yine dükkanlarından üreticilerimiz ve mutlak surette üretim izni olan, bakanlık izni olan kişilerden alınmasında yarar var" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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