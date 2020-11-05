5 Kasım MasterChef yemekleri! Deviled Egg nasıl yapılır? Deviled Egg tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!

2020 5 Kasım MasterChef yemekleri! Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. Deviled Egg nasıl yapılır? Deviled Egg tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!

MasterChef 2020'de bu akşam oldukça zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi ve İrlanda menüsü ile oldukça dikkat çeken tabaklar, yarışmanın hemen ardından; yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı! Yumurta ile harikalar yaratan yarışmacılar bu akşam üstün bir performans sergiledi. Peki Deviled Egg nasıl yapılır? MasterChef 2020 Deviled Egg tarifi haberimizde…

DEVILED EGG MALZEMELERİ

6 adet yumurta

4 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

6 adet kornişon turşu (küçük robotta çekilmiş)

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı limon suyu

6 dal dereotu

5-6 yaprak maydanoz

DEVILED EGG NASIL YAPILIR?