5 Kasım MasterChef yemekleri! Deviled Egg nasıl yapılır? Deviled Egg tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!
05.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:23
2020 5 Kasım MasterChef yemekleri! Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. Deviled Egg nasıl yapılır? Deviled Egg tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası!
MasterChef 2020'de bu akşam oldukça zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi ve İrlanda menüsü ile oldukça dikkat çeken tabaklar, yarışmanın hemen ardından; yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı! Yumurta ile harikalar yaratan yarışmacılar bu akşam üstün bir performans sergiledi. Peki Deviled Egg nasıl yapılır? MasterChef 2020 Deviled Egg tarifi haberimizde…
DEVILED EGG MALZEMELERİ
- 6 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı hardal
- 6 adet kornişon turşu (küçük robotta çekilmiş)
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 6 dal dereotu
- 5-6 yaprak maydanoz
DEVILED EGG NASIL YAPILIR?
- Yumurtaları 12 dakika haşlayın. Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün. Sarılarını ayırın.
- Bir kabın içerisinde yumurta sarılarını, dereotunu, maydanozu, mayonezi, hardalı, turşuyu, tuzu, karabiberi, toz biberi ve limon suyunu karıştırın.
- Karışımı sıkma torbasına alın. Yumurta beyazlarına sıkın. Üzerine dereotu ve kırmızı toz biber gezdirerek servis edin.