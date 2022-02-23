5 BİN TAKSİ TEKLİFİ YİNE REDDEDİLDİ: TAKSİCİLERDE OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 13. kez reddedildi. Toplantıda konuşan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, " Yakıtın pahalı olmasından dolayı trafikte bir rahatlama var. İstediğimiz zamanda yolcuyu yerine bırakıp tekrar diğer yolcuyu almakta zorlanmıyoruz. O yüzden şu an vatandaşımızın taksi bulmakta yaşadığı bir sıkıntı yok" dedi. İstanbul'da taksilerin otoyol ve köprü ücretlerini yolcudan gidiş-dönüş alması uygulaması iptal edilerek, tek yön ücreti alınmasına karar verildi.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) şubat ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Gündem maddeleri arasında bulunan İBB'nin 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi yeniden görüşüldü. Daha önce 12 kez reddedilen 5000 yeni taksi teklifi 13. kez oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım taksinin gerekliliğini anlatan sunum yaptı. İBB Genel sekreter yardımcısı Murat Yazıcı, "Teklifin 13. kez gelmesinin kararlılığı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul halkı böyle talep ediyor. Bunun bir ihtiyaç olduğunu çeşitli kanallardan bunu ilettiğini görüyoruz" diyerek 500 engellilere tahsis edilecek taksilerinde önemli bir açığı kapatacağını düşündüğünü belirtti. Toplantıda söz alan Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz engellilerin taksi ihtiyacına değindi. Boyraz bugüne kadar bir davet almadıklarını söyleyerek," Sorunu yaşayan biziz, ihtiyaç sahibi biziz. Ülke nufusun yüzde 11,13'ü engelli. Sokağa çıktığımızda biz giç bir şekilde bir yere ulaşamıyoruz. Ben işe gitmek, çocuğumla parka gitmek istiyorum. Benim param var ve toplu taşımaya binmek istemiyorsam taksiyi bende sizin gibi kullanmak istiyorum. Bir gün bu kararları alan arkadaşlar tekerlekli sandalyeye binip evine,işine, adliyeye gitsin ve taksi kullansın" dedi.

"YAKITIN PAHALI OLMASINDAN DOLAYI TRAFİKTE BİR RAHATLAMA VAR"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi konusunun UKOME toplantılarının olmazsa olmazı ve demirbaş konusu haline getirildiğini belirtti. İstanbul'da sanki bütün sorunlar bitmiş gibi, taksi sayısının artışının şart gibi ısrarla gündeme geldiğini ifade eden Aksu, kentte yeni taksiye ihtiyaç olmadığını, bunu sürekli anlatmaktan bıktıklarını, yorulduklarını fakat İBB'nin ısrarda yorulmadığını söyledi. Engellilere hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Aksu, "İhtiyaç doğrultusunda çalışma esas ve şartları belirlenerek, var olan taksilerin engelli erişimine dönüşümünün sağlanabilir" diye konuştu.

Aksu, "Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur. Taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. Zaten şu anda işlerimiz yüzde 25 oranında azaldı. Ayrıca dünyada bir ekonomik bir kriz var. Türkiye'de yansımaları var. Yakıtın pahalı olmasından dolayı trafikte bir rahatlama var. İstediğimiz zamanda yolcuyu yerine bırakıp tekrar diğer yolcuyu almakta zorlanmıyoruz. O yüzden şu an vatandaşımızın taksi bulmakta yaşadığı bir sıkıntı yok" dedi.

TAKSİCİ KÖPRÜ DÖNÜŞ ÜCRETİ İSTEYEMEYECEK

UKOME toplantısında, köprü tünel ve ücretli yollarla ilgili gündem maddesi de oylandı. Oy çokluğu ile alınan karar göre Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının, yolcu tarafından talep edilmesi durumunda, yolculuk esnasında yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınacak. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edemeyecek. Alınan kararla ilgili itirazlarını dile getiren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu," Bundan sonra şikayetler artar. Şoför kardeşimiz yakadan geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceği kararı bu masadan çıkarsa 'ben karşıya geçmem' diyebilir. Bu şikayetler olur. Yolcumuzla taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Eskiden de böyleydi. Bu uygulamanın gidiş dönüş şeklinde alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.