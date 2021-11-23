5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin tartışmada kullandığı "Alışacaksınız" ifadeleri tartışma yaratan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, geçtiğimiz günlerde taktığı 5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken Birinci'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Birinci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi.

Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören Ak Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısını takması nedeniyle eleştirildi.

Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken AK Partili Birinci yine büyük tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. TVnet'te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.

Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincirlerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.

"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.

5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle gelen eleştirilere "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" yanıtını vermişti.

Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik kurtuluş savaşı' çıkışına Karamollaoğlu'ndan tepki: Algı yönetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" çıkışına Karamollaoğlu'ndan tepki: Algı yönetimi

 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title