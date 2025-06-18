4D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? 2025 Kamu işçisi toplu zam oranları ne zaman belli olacak? Toplu iş sözleşmesi son gelişmeler!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜHİS arasında yürütülen görüşmeler kapsamında, 4D kamu işçisi zammı için ilk resmi teklif açıklandı. Sendikaların yüksek zam talebine karşılık gelen bu teklif, 600 bin çalışanın gözünü ikinci tura çevirdi. Peki, 4D kamu işçisi zammı 2025 yılı için ne kadar olacak?

4D 600 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı için yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, 4D kamu işçisi zammı için TÜHİS tarafından ilk teklif 13 Haziran 2025 tarihinde açıklandı. Bu teklife göre kamu işçilerine ilk 6 ay için %16, ikinci 6 ay için ise %8 zam öngörülüyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU ZAM ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sendikalar ise bu teklifi yetersiz buldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi; günlük taban ücretin 1800 TL'ye çıkarılması, ilk 6 ay için %50 zam, ardından gelen her iki dönem için %25'er zam ve ayrıca %10 refah payı verilmesi yönünde şekillendi.

4D kamu işçisi zammı ile ilgili müzakereler aslında Şubat 2025'te başlamış, idari ve sosyal maddeler teknik komitelerce değerlendirilmişti. Ancak ekonomik zam pazarlığı Haziran ayında resmîleşti.

HAK-İŞ yetkilileri, 600 bin işçinin ekonomik beklentilerinin karşılanmadığını ve teklifin güncellenmesi gerektiğini belirtti. 4D kamu işçisi zammı konusunda Haziran sonuna kadar mutabakat sağlanması hedefleniyor.