49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştürüldü

MUŞ'un Bulanık ilçesinde 49 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra harabeye dönen taş bina, hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürüldü.

MUŞ'un Bulanık ilçesinde 49 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra harabeye dönen taş bina, hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürüldü. Daha önce tutuklu ve hükümlülerin kaldığı bina, gençlerin ilim yuvası haline geldi.

Bulanık ilçesinde,1960 yılında yaptırılan cezaevi, ilçelerdeki cezaevlerinin kapatılmasına karar verilince 2009 yılında boşaltıldı. Kullanılmadığı için harabeye dönen taş binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için Bulanık Kaymakamlığı geçen yıl çalışma başlattı. Çalışmalar bir yılda tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilen bina, kapılarını kütüphane olarak açtı. Günde yaklaşık 100 kişinin ziyaret ettiği bina, ilim yuvası olarak hizmet veriyor.

'GÜZEL BİR EĞİTİM YUVASI OLARAK HİZMET VERİYOR'Hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürülen binayı çok sevdiklerini belirten öğrencilerden Zelal Dağ, "Aslında cezaevi olarak kullanılan bina, şimdi güzel bir eğitim yuvası olarak hizmet veriyor. Bizler burayı çok seviyoruz. Eğitim yuvası, okul gibi olduğu için çok seviyoruz" dedi.Kütüphanede kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte daha verimli çalıştıklarını anlatan Pınar Erdoğan ise, "Burası eskiden cezaeviymiş ve sonradan kütüphaneye dönüştürülmüş. Buraya kardeşimle beraber, arkadaşlarımızla beraber çalışmaya geliyoruz. Burası bizler için gerçekten çok faydalı oluyor. Evde fazla odaklanıp, çalışamıyoruz. Burada daha iyi şekilde odaklanarak, daha iyi şekilde çalışıyoruz. Burası bizim için çok verimli ve iyi geçiyor" diye konuştu.

Bulanık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Cihat Ekici, "İçerisinde bulunduğumuz bina daha öncesinde cezaevi olarak kullanılıyordu. 2009 yılında bu bina boşaltıldı. Metruk bir bina haline geldi. İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, burayı kütüphaneye dönüştürerek bizlerin hizmetine sundu. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Günde 100'den fazla okuyucu kütüphaneden faydalanıyor. Böyle bir binanın kütüphaneye dönüştürülerek, ilim yuvası haline getirilmesi ilçe adına önemli bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral