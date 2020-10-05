47 yıldır demir dövüyor
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47 yıldır demir dövüyor

05.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:34
47 yıldır demir dövüyor

Ergani'de demirci Cemal Öztekin (61), babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

Ergani'de demirci Cemal Öztekin (61), babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

Öztekin, ilçe merkezindeki dükkanında tırmık, balta, kazma ve orak gibi çeşitli aletler üretiyor. Mesleğin ilçedeki son temsilcilerinden olan Öztekin, yazın sıcakta kışın da dondurucu soğukta zor şartlar altında çalışıyor.

Ergani ilçesinde yarım asır önce eline aldığı çekici bırakmayan Öztekin, baba mesleğini yaşatmak için çalıştığını söyledi.

Mesleğinin zorluğuna işaret eden Öztekin, şöyle dedi:

"Her zanaatkar gibi yetiştirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. 14 yaşında babamın yanında çırak olarak çalışmaya başladım. Mesleğin inceliklerini de ondan öğrendim. Eskiden 3-4 çırakla çalışırdım. Yine de işleri yetiştirmekte zorlanırdım ancak artık çırak bulamıyoruz. Daha önceleri bu işi yapan 10–15 dükkan vardı şimdi ise bu mesleği yapan 2 kişi kaldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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