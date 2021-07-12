45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
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45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.

Zonguldak kent trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan Mithatpaşa Tünellerinin yapımı sürüyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa Tünelleri'nde çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile ulaşım 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri'nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tünelleri'nin Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda alması bekleniyor. Filyos Vadi Projesi'ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Fındıksuyu Sokak üzerinde ikamet eden Rıza Koçaklı, tüneller ile ulaşımın daha da kolaylaşacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Koçaklı, "Çok güzel oluyor. Zonguldak'ı dört dörtlük yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yalan değil adam yaptırıyor. Bu dereler de pislikten geçilmiyordu. İkinci makas mevkisi dört dörtlük olacak. Bu tünellerle Kilimli yarım saat bile sürmez. Önceden insanlar trenle gidiyordu. Ama şimdi rahat. 10-15 dakikada ulaşıyorlar. Tüneller açılınca trafikte rahatlar. Şurası dört dörtlük olacak. Ben ölmezsem, görebilirsem ne mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Böyle adam başımıza gelmez" diye konuştu.

Geçen yıl Eylül ayında ışık görüldü töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tünellerin Batı Karadeniz'i bağlayan İstanbul'a kadar devam eden geniş sahil yolunun önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekmişti. - ZONGULDAK

45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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