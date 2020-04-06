45 bin aileye maske ve dezenfektan dağıtılıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılan sağlık seti, mahallelerde ev ev adreslere teslim ediliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılan sağlık seti, mahallelerde ev ev adreslere teslim ediliyor. 3 mahallede dağıtım tamamlanırken bugün 11 mahallede daha dağıtımın tamamlanması planlanıyor.

Korona virüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üreten Kdz. Ereğli Belediyesi, sağlık setinin dağıtımlarını mahallelerde sürdürüyor. Halka ücretsiz olarak teslim edilen sağlık setlerinin dağıtımı 3 mahallede tamamlandı. Bugün 11 mahallede daha dağıtımın tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın koordinasyonunda sürdürülen dağıtım çalışmaları Belen, Hamzafakıhlı ve Topçalı Mahalleleri'nde tamamlandı. Toplam 45 bin hanenin adresine teslim edilecek çalışmalar kapsamında bugün Balı, Belen Yenimahalle, Dağlar, Bölücek, Güldere, Kestaneci, Kıyıcak, Kocaali, Korubaşı, Köseler ve Uzunçayır mahallelerinde dağıtımın bitirilmesi planlanıyor.

Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerde ise dağıtım devam ediyor. Dağıtımı biten mahallelerdeki ekipler, takviye olarak dağıtımın sürdüğü mahallelere kaydırılıyor.

Maske, el dezenfektanı, sabun ve bilgilendirici notların yer aldığı sağlık setini alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA