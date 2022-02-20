42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Dünyanın Sana İhtiyacı Var' sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 42'inci halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Jandarma Er Mustafa Mutlu üst geçidi altından halk koşusu başladı. Ardından 21 ve 10 kilometrelik Yarı Maraton koşusu gerçekleştirildi. 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Vali Ustaoğlu ve Başka Zorluoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti. Yarışı tamamlayan bazı sporcular da kolbastı ve kemençe eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

21 Km kadınlar kategorisinde ise Yayla Günen birincilikle ipi göğüslerken, Fatma Karasu ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.