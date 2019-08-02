41 yıllık tesis modern bir hale getirilmek amacıyla yıkıldı

Zonguldak'ın Fener semtinde 1978 yılında yapılan ve atıl durumda olan soyunma odalarının modern bir hale getirilmesi kapsamında yıkımına başlandı. Çalışmaların Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Zonguldak'ın Fener semtinde 41 yıldır amatör spora hizmet veren soyunma odalarının modern bir hale gelmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak yüklenici firmaya teslim edildi. Yüklenici firma bugün Fener semtinde bulunan soyunma odalarında yıkım işlemine başladı. Eylül ayına kadar tamamlanması planlanan modern tesisin içerisinde bay bayan erkek lavabo, 1 bayan 1 erkek hakem soyunma odası, 4 sporcu soyunma odası, 1 personel odası ve 1'de taraftar lavabosu yer alıyor. Yıkım öncesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ak Parti İl Başkanın Zeki Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar tesis yerinde inceledi. Ak Parti Milletvekili Polat Türkmen ayrıca soyunma odalarının haricinde zeminin değişeceğinin müjdesini verdi.

Binayı atıl alandan kurtularak nezih bir ortam haline geleceğini ifade eden AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, "Spor müdürümüzün bakanlığı sunduğu bir proje kapsamından atıl gibi olan yerde milletvekillerimizle birlikte görmek istedik. 1978 yılından beri atıl durumda bir alan. Hiçbir fonksiyonu olmayan ahıra benzeyen bir yer. Şimdi modern L şeklinde bayan soyunma odaları olan yeni bir projeyle zaten Zonguldak merkezde amatörlerin oynadığı tek bir alan var. Bunu halısını da değiştirmek süratiyle futbolcularımıza çocuklarımıza iyi bir spor tesis yapmak istiyoruz. İnşallah bunu da buradan başlatmak istiyoruz. Bugünde bunun için buradayız" dedi.

Yeni ve modern bir tesisle birlikte soyunma odalarının sayısının artacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "41 sene önce bizim gençliğimizde burası yapılmıştı hatırlıyoruz biz. Hem futbol sahası hem de antrenman sahası. O günden bugüne kadar çok gün geçti. O zamanki Zonguldakspor 1. Ligde 2. Ligde mücadele ediyordu. Biz burada o güzellikleri yaşadık. Bugünde burası yıkılıyor. Öncelikle buranın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burası şimdi sporcu kardeşlerimize daha yakışır bir hale gelecek. Kıymetli vekillerimizin dediği gibi soyunma odalarının sayısı artacak. Hem bayan hem erkek bayan hakem odamız oluyor. Hem de yönetici odamız oluyor. Daha güzel bir hale gelecek" diye konuştu.

"Burada çok başarılı sporcular yetişecek"

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, çok başarılı sporcuların burada yetişeceğini belirterek, "Bir taraftan mutluluk bir taraftan hüzün. 41 yıldır amatör futbola hizmet etmiş bir binamız bugün itibariyle yıkılıyor. Spor ve sporcuya destek vermek amacıyla ya da onlara destek vermek amacıyla yeni bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burada çok başarılı çocuklarımız yetişir. Zonguldakspor adına da güzel hizmetler etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Açıklamalarından ardından 41 yıllık eski bina iş makinesiyle yıkımına başlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA