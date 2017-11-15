2018 yılında gerçekleştirilecek olan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Bursa'da yapılacak.



40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 40 ülkeden 800 çocuğun bir hafta boyunca Bursa'da ağırlanarak çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Bursa'da yapılacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Osmanlı'nın ilk başkenti; tarih, kültür, sağlık ve turizm şehrimiz olan Bursa'nın önümüzdeki yıl 23 Nisan Şenliklerine ev sahipliği yapacak olması çok sevindirici bir gelişme. Bursalı hemşehrilerimizin büyük bir sevgiyle kucaklayacağı çocuklarımızı şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. 40 ülkeden 800 çocuk şenlik haftası süresince Bursa'da okullarımız ve velililerimiz tarafından en iyi şekilde ağırlanacak. Bu vesileyle tarihi ve kültürel olarak Bursa'mızın zenginliğini tüm dünyaya bir kez daha aktarma imkanı bulacağımız için memnuniyet duyuyoruz." dedi.



23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Bursalıların misafirperverliğini göstermesine imkan sağlayacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 2018'deki etkinlikler için Bursa'nın tercih edilmesinden dolayı TRT yönetimini de tebrik etti. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Uluslararası düzeyde kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı sayesinde gelecek nesillere Bursa'mızın tarihi ve kültürel ikliminden dünyaya yayılan rayihalar ulaşacak. Dünyada her türlü ayrımcılığın reddedildiği, insanlığın temel değerlerinin benimsendiği mutlu yarınlar için miniklerimiz Bursa'da elele tutuşacak." diye konuştu.



800 çocuğun yer alacağı şenliklerde kafilelerle birlikte 150 yabancı lider ve 30 civarında basın mensubu da TRT tarafından Bursa'da ağırlanacak. "Fotoğraflarla 40. Yıl" adlı sergi de şenlik etkinlikleri içerisinde yer alacak. Öğrenciler festival yürüyüşü, halk konserleri,23 Nisan Gala Gösterisi, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor ve oyun etkinlikleri ile Ankara kabullerine katılacak. TRT Halkoyunları özel "Türkiyem" gösterisi ve şenlik pikniği gibi etkinliklerin yer alacağı 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde TRT tüm kanallarıyla Bursa'da aktüel çekimler ve programlar gerçekleştirecek.



40 ülke katılacak



TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan şenliğe 14-30 Nisan 2018 tarihleri arasında festivalin 40. yılı dolayısıyla 40 ülkenin katılımı planlanıyor. TRT, EBU ve ABU üyesi 40 ülkenin ulusal kanallarına resmi başvuru yaparak, yaklaşık 12 saat toplam süreli 23 Nisan etkinlik programlarını yayınlamalarını sağlayacak. Yayın yapacak ülkelerden birer kameraman ve muhabir etkinliklere bizzat katılarak, Bursa ve Ankara'da çekim yapacaklar. - BURSA