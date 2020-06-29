40 derece sıcaklıkta buğday hasadı - 40 derece sıcaklıkta buğday hasadı Irak sınırındaki çiftçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında orak çekerek buğday biçiyor Hakkari'nin Irak sınırında 40 dereceyi bulan Derecik ilçesindeki çiftçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında orak çekerek buğday biçiyorlar.

- 40 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Irak sınırındaki çiftçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında orak çekerek buğday biçiyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırında 40 dereceyi bulan Derecik ilçesindeki çiftçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında orak çekerek buğday biçiyorlar.

Yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan çiftçiler hasat için kolları sıvadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 40 derece sıcaklıkta dededen kalma eski usul orak çekerek buğday hasadı yapan çiftçiler, bölgedeki Ketina Deresi'ne girerek de serinliyorlar. Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan Cevat Sevik, "Kış için hazırlığımızı yapıyoruz. Bölge de sıcaklık çok fazla. Kış hazırlığımızı yapmak zorundayız. Arazi şartları nedeniyle bölgede iş makinelerinin kullanımı neredeyse imkansız. Onun için biz de dededen kalma orak usulüyle buğday hasadı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA