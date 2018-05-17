Volkan Demirel, 40 Yaşına Kadar Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor

Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel tarihi bir dönem yaşıyor. Şu anda 508 maçla kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'i izleyen Volkan her şartta kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istiyor.

Maddi beklenti içinde olmayan, tıpkı bir taraftar gibi kendisini gören deneyimli kaptanın dört sezon daha Fenerbahçe'de oynamayı planladığı öğrenildi. 2-3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi ya da herhangi bir teknik direktör değişimini çok kafasına takmayan Volkan, şartlar ne olursa olsun kulübünü bekleyip, hizmet etmek için şansını deneyecek. Şu anda 36 yaşında olan Fenerbahçe kaptanının, 40 yaşına kadar oynama hedefi var.

ALKIŞ TOPLUYOR

Türkiye'de başka bir kulübü düşünmeyen Volkan'ın ileride teknik direktörlük gibi bir hayali de bulunuyor. Özellikle son 2 yılda hem Dick Advocaat hem de Aykut Kocaman dönemlerinde bu hedefi üzerine ciddi kafa yoran tecrübeli futbolcu geleceğe de yatırım yapıyor.

Her iki hocanın yöntemlerini dikkatle inceleyen Volkan Demirel gelecek dönemlerin zeminini hazırlıyor. Özellikle kalede tüm sahayı farklı bir gözle izleyen Volkan'ın son haftalarda tıpkı bir libero gibi ceza sahası dışına çıkışlarında da bu durum öne çıkıyor. Tıpkı maçları bir teknik direktör gibi takip eden 36 yaşındaki eldiven, en ufak bir anı bile kaçırmıyor. Doğru zamanda doğru yerde olan ve maç içi hamleleriyle alkış toplayan Volkan'ın performansı da bu sayede artış gösterdi.

NEUER VE BUFFON'U ÇOK BEĞENİYOR

Avrupa'nın ünlü file bekçileri Alman Manuel Neuer ve İtalyan Gianluigi Buffon'u da çok beğendiği kaydedilen başarılı file bekçisi, hem bireysel antrenmanlar hem de kaleci tarzlarını sürekli yenilemeye gayret ediyor.

YILDIZLARLA OYNADI

Volkan Demirel geride kalan 16 yılda birbirinden önemli defans oyuncularıyla birlikte oynadı. Savunma ikilisini oluşturan ve kale önünde görev yapan birçok yıldızla çalışan Volkan'ın bu alandaki özelliği dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de 2002-03 sezonunu genelde genç takımda ve yedek kulübesinde geçiren Volkan, 2003-04 sezonundan itibaren Luciano-Tomas, 2004-05 sezonunda Servet Çetin, 2006-2009 yılları arasında Lugano-Edu ikilisi, 2010-11 sezonunda Yobo-Lugano, 2012-16 yılları arası Egemen Korkmaz, Bruno Alves, Kadlec gibi isimler ile birlikte görev yaptı. Son 2 sezon Skrtel, Kjaer, Neustadter ve Neto ile sahayı paylaşan başarılı kaleci bu isimlerle beraber çok önemli deneyimler elde etti.

HEYECANINI KAYBETMEDİ

Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile yola devam etmeye dair büyük bir arzusu ve heyecanı bulunuyor. Deneyimli kaleci her zaman kendisinden bahsederken ilk günlerdeki gibi çalıştığını, sarı-lacivertli takımı bir profesyonel futbolcudan çok taraftar gibi gördüğünü ifade ediyor. Maça çıkarken tıpkı bir taraftar gibi heyecanlandığını dile getiren Fenerbahçe kaptanının özellikle derbilerde gördüğü kartları bu aşırı motivasyona bağladığı aktarıldı.