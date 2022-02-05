4 yeni takviye yapan Antalyaspor, Beşiktaş'ı yenmeyi hedefliyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, Mehmedi, Ndao, Fernando Martins ve Luiz Adriano'lu kadrosuyla pazar günü Beşiktaş deplasmanında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip, deplasmana 2 eksikle gidecek.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna kattığı 4 futbolcuyla İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Antalyaspor, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar saat 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş toplamda 62, ligde ise 52'nci kez birbirlerine rakip olacak.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede, Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak.