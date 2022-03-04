4 Mart Cuma günü maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Mart Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Mart Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

04.03.2022 MAÇ LİSTESİ

Atletico Nacional - Olimpia Asuncion– Copa Libertadores- 03:0- Bilyoner TV

Melbourne Victory - Macarthur Bulls– Avustralya A Ligi- 11:45- Bein Sports 4, Bilyoner TV

Gagra - Saburtalo Tiflis– Gürcistan Erovnuli Liga- 14:00- Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

Torpedo Kutaisi - Dila Gori– Gürcistan Erovnuli Liga- 17:30-Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

Ruzomberok - Dunajska Streda– Slovakya Fortuna Ligi- 19:00- Bilyoner TV

Ruzomberok - Dunajska Streda– Slovakya Fortuna Ligi- 19:00- Bilyoner TV

Al Jazira - Al Sharjah– BAE Arap Körfez Ligi- 19:15- Bilyoner TV

Dinamo Batum - Dinamo Tiflis– Gürcistan Erovnuli Liga-19:30-Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

Kocaelispor - Keçiörengücü– Spor Toto 1. Lig- 20:00- TRT Spor, Bein Sports Max 1

Y.Malatyaspor - Adana Demirspor– Spor Toto Süper Lig- 20:00- Bein Sports 1

Lokomotiv Zagreb - Osijek– Hırvatistan 1. Ligi- 20:00- Bilyoner TV

FC Midtjylland - Viborg– Danimarka Süper Ligi- 20:00- Bilyoner TV

Stal Mielec - Jagiellonia– Polonya Ekstraklasa- 20:00- Bilyoner TV

Innsbruck - Vorwarts Steyr– Avusturya 1. Ligi- 20:10- Bilyoner TV

Darmstadt 98 - Heidenheim– Almanya Bundesliga 2- 20:30-Bilyoner TV,

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

Holstein Kiel - Paderborn– Almanya Bundesliga 2- 20:30- Bein Sports 3, Bilyoner TV, Tivibu Spor 3

F.Amager - Lyngby– Danimarka 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV

Hobro - Koge– Danimarka 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV

FC Juniors - Grazer– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV

Horn - St.Polten– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV

Kapfenberg Bulls - Rapid Wien 2– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV

Zalgiris Vilnius - Jonava– Litvanya A Lyga- 20:30-Bilyoner TV

Helsingor - AC Horsens– Danimarka 1. Ligi- 21:30-Bilyoner TV

Haberler.com - Gündem