4 Mart Cuma günü maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 4 Mart Cuma bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Mart Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Mart Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
04.03.2022 MAÇ LİSTESİ
Atletico Nacional - Olimpia Asuncion– Copa Libertadores- 03:0- Bilyoner TV
Melbourne Victory - Macarthur Bulls– Avustralya A Ligi- 11:45- Bein Sports 4, Bilyoner TV
Gagra - Saburtalo Tiflis– Gürcistan Erovnuli Liga- 14:00- Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
Torpedo Kutaisi - Dila Gori– Gürcistan Erovnuli Liga- 17:30-Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
Ruzomberok - Dunajska Streda– Slovakya Fortuna Ligi- 19:00- Bilyoner TV
Ruzomberok - Dunajska Streda– Slovakya Fortuna Ligi- 19:00- Bilyoner TV
Al Jazira - Al Sharjah– BAE Arap Körfez Ligi- 19:15- Bilyoner TV
Dinamo Batum - Dinamo Tiflis– Gürcistan Erovnuli Liga-19:30-Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
Kocaelispor - Keçiörengücü– Spor Toto 1. Lig- 20:00- TRT Spor, Bein Sports Max 1
Y.Malatyaspor - Adana Demirspor– Spor Toto Süper Lig- 20:00- Bein Sports 1
Lokomotiv Zagreb - Osijek– Hırvatistan 1. Ligi- 20:00- Bilyoner TV
FC Midtjylland - Viborg– Danimarka Süper Ligi- 20:00- Bilyoner TV
Stal Mielec - Jagiellonia– Polonya Ekstraklasa- 20:00- Bilyoner TV
Innsbruck - Vorwarts Steyr– Avusturya 1. Ligi- 20:10- Bilyoner TV
Darmstadt 98 - Heidenheim– Almanya Bundesliga 2- 20:30-Bilyoner TV,
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
Holstein Kiel - Paderborn– Almanya Bundesliga 2- 20:30- Bein Sports 3, Bilyoner TV, Tivibu Spor 3
F.Amager - Lyngby– Danimarka 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV
Hobro - Koge– Danimarka 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV
FC Juniors - Grazer– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV
Horn - St.Polten– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV
Kapfenberg Bulls - Rapid Wien 2– Avusturya 1. Ligi- 20:30-Bilyoner TV
Zalgiris Vilnius - Jonava– Litvanya A Lyga- 20:30-Bilyoner TV
Helsingor - AC Horsens– Danimarka 1. Ligi- 21:30-Bilyoner TV