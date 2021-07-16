4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor

4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da besici Mikail Satılmış'ın (24) kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koç, görenleri şaşırtıyor.

ADANA'da besici Mikail Satılmış'ın (24) kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koç, görenleri şaşırtıyor. Bereket'in doğduğundan beri yanında olduğunu dile getiren Satılmış, "Bu sene Kurban Bayramı'nda sahibini arıyor. Fiyatını 10 bin lira civarı olarak belirledik" dedi.

İmamoğlu ilçesinde besicilik yapan Mikail Satılmış, bayram öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarında çadırını kurdu. Satılmış'ın kurbanlıkları arasındaki 4 boynuzlu koç ise görenleri şaşkına çeviriyor. 'Bereket' ismini verdiği koçun 4 boynuzu olduğunu 5 aylıkken fark ettiğini söyleyen Satılmış, bugüne kadar ona gözü gibi baktığını belirtti.Yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını kaydeden Satılmış, doğduğu günden bu yana 'Bereket'i birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediğini söyledi. Bu yıl ise Kurban Bayramı'nda alıcısını bulması için pazara getirdiğini belirten Satılmış, "Bereket, sahibini arıyor. Kime nasipse onun olacak. Fiyatını soranlar oluyor. 10 bin lira civarında satmayı düşünüyoruz. Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç. Adı gibi bereketli bir koç. Yakında satılacağını düşünüyorum" dedi.


4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hakan Sabancı Zeynep Bastık Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:59:58. #1.16#

title