4 boynuzlu koç 10 bin liradan alıcı bekliyor

ADANA'da besici Mikail Satılmış'ın (24) kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koç, görenleri şaşırtıyor.

ADANA'da besici Mikail Satılmış'ın (24) kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koç, görenleri şaşırtıyor. Bereket'in doğduğundan beri yanında olduğunu dile getiren Satılmış, "Bu sene Kurban Bayramı'nda sahibini arıyor. Fiyatını 10 bin lira civarı olarak belirledik" dedi.

İmamoğlu ilçesinde besicilik yapan Mikail Satılmış, bayram öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarında çadırını kurdu. Satılmış'ın kurbanlıkları arasındaki 4 boynuzlu koç ise görenleri şaşkına çeviriyor. 'Bereket' ismini verdiği koçun 4 boynuzu olduğunu 5 aylıkken fark ettiğini söyleyen Satılmış, bugüne kadar ona gözü gibi baktığını belirtti.Yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını kaydeden Satılmış, doğduğu günden bu yana 'Bereket'i birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediğini söyledi. Bu yıl ise Kurban Bayramı'nda alıcısını bulması için pazara getirdiğini belirten Satılmış, "Bereket, sahibini arıyor. Kime nasipse onun olacak. Fiyatını soranlar oluyor. 10 bin lira civarında satmayı düşünüyoruz. Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç. Adı gibi bereketli bir koç. Yakında satılacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik