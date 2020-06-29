35 yıllık memur gazi oğlu ödüle doymuyor
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35 yıllık memur gazi oğlu ödüle doymuyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 35 yıllık devlet memuru olan ve şu anda müdürlük görevinde bulunan Kore gazisinin oğlu Ali Ekber Alman, ödüle doymuyorArguvanlı Kore Gazisi Mahmut Alman'ın oğlu Arguvan Nüfus Müdürü, aynı zamanda kaymakamlık yazı işler müdürlüğünü vekaletle yürüten Ali Ekber...

35 yıllık memur gazi oğlu ödüle doymuyor
29.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:21

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 35 yıllık devlet memuru olan ve şu anda müdürlük görevinde bulunan Kore gazisinin oğlu Ali Ekber Alman, ödüle doymuyor

Arguvanlı Kore Gazisi Mahmut Alman'ın oğlu Arguvan Nüfus Müdürü, aynı zamanda kaymakamlık yazı işler müdürlüğünü vekaletle yürüten Ali Ekber Alman, görev yaptığı süre içerisinde sunulan kamu hizmetlerinde göstermiş olduğu başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Arguvan ve Hekimhan'da birlikte çalıştığı tüm ilçe kaymakamları tarafından 12 takdirname aldı. Alman'a, bu yılda yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgını nedeniyle görevlendirilmiş olduğu Vefa Sosyal Destek Grubunda göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı ilçe Kaymakamı Sayın Abdullah Şahin tarafından başarı belgesi verildi. Ayrıca Ankara Şehit Gazi Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından onur belgesi, adres kayıt sistemindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla da TUİK tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilen Alman, çalışmaktan büyük mutluluk duyduğu belirtti.

Alman, "Üzerimde büyük emeği olan ve öncelikle beni iyi bir birey olarak yetiştiren vatan sevgisini aşılayan ve öğreten aileme, her daim yanımda olan eşime, mesai arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. 35 yıllık devlet hizmetim var. Allahu teala, hayırlısı ile bana emekli olmayı nasip etsin inşallah" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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