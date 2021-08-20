34. Uluslararası İzmir Festivali, 11. Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması ile başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 34. Uluslararası İzmir Festivali, 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Final Konseri ile başladı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 34. Uluslararası İzmir Festivali, 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Final Konseri ile başladı.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, "Viyolonsel Konçertosu" dalında düzenlenen yarışmada 11 eserden Ufuk Biçak ve Recep Gül'ün konçertoları finale kalmayı başardı.

Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde düzenlenen final konserinde Şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil ve çellist Nil Kocamangil finale kalan konçertoları seslendirdi.

Dinleyicilerin, orkestranın ve seçici kurulun oylarının eşit çıkması sonucunda birinciliği Ufuk Biçak ve Recep Gül paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğuyla düzenlenen 34. Uluslararası İzmir Festivali, bugün Çeşme Kalesinde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenecek "Bir Opera Gecesi" konseriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz