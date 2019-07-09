3. Uluslararası Adana Lezzet Festivaline Hazırlanıyor

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, Akdeniz ülkelerinden ve konuk ülke Güney Kore'den uluslararası isimlerin yanı sıra, Gaziantep ve Hatay'ın da konuk şehir olarak katılımıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşatacak.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl festivale davet edilen İtalya, Fas, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerini ve festivalin konuk ülkesi Güney Kore ekiplerini ağırlayacak."Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla, Adana'nın yerel mutfak değerlerini, Akdeniz ülkelerinin mutfaklarıyla buluşturmaya hazırlanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana yerel gastronomik değerlerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı ve Adana turizmini geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve ülke çapında büyük bir coşkuyla karşılanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra davetli Akdeniz ülkelerinin mutfak atölyeleri ve şovları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak. Merkez Park'ta kurulacak festival alanında üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

AKDENİZ MUTFAĞININ YILDIZ İSİMLERİ ADANA'DA BULUŞACAK

Birbirinden özgün yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra, konuk ülkelerden uluslararası şeflerin gastro-şovlarıyla zenginleşecek festival, Adana'nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkân tanırken; aynı zamanda gastronomi dünyasını Adana'da buluşturacak. 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kentin önde gelen lezzet markalarının stantlarıyla renklenirken, alanda kurulacak çeşitli etkinlik noktalarında gastro-şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleşecek. Üç yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizin en çok ses getiren gastronomi etkinliğine dönüşen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kapsamlı içeriği, sürdürülebilirliği ve tüm ülkeye yayılan coşkusuyla örnek bir model oluşturuyor.

4-6 Ekim tarihlerinde Akdeniz ülkeleri ile Gaziantep ve Hatay'ı da konuk şehir olarak Adana'da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş,"Adana Valiliği olarak, kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda iki yıldır büyük bir başarıyla düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin gördüğü yoğun ilgi, bizleri hayli mutlu etti. Festivalin, bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerini takip ederek tüm dünyaya duyuracak olan, yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarına, festival komitemizin tüm üyelerine, destek veren tüm kişi ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, tüm lezzet tutkunlarını, Adana'mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise festivale ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz ve Adana Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleşecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Adana mutfağının tüm unsurlarını festival ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgimizin tanıtımına, bilinirliğinin artırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz".

İçerik çalışması, alanının en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 3.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, Adana'nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün uluslararası kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve "geleneksellik ve yerel gastronomi" kavramlarını harmanlayarak Adana'nın dünyada "yükselen turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler