3 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

03.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:37

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti

"Larkin'i ilk önerdiğimizde, TBF ilgi göstermedi"

"TBF'ye Larkin'i ilk önerdiğimiz zaman, Wilbekin ile devam etme kararı verdiler""Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi bu olayda da ilgisiz kalmadı""Larkin ve Türk basketbolcularımız ile birlikte olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında geçmişteki başarıları yakalayabileceğimizi düşünüyorum""Euroleague yönetimi ile aramda bir problem yok""Sezonun en iyi takımının antrenörü, ilk 3 antrenör arasında yok, bu çok tuhaf""Euroleague teknik anlamda ne kadar başarılıysa, ekonomi yaratma anlamında o kadar başarısız""TBF ile hiçbir sorunum yok""TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, çok değer verdiğim ve sevdiğim bir kardeşim, ilişkilerimiz gayet iyi""A Milli Takım için oyuncu yetiştirmek, Ataman veya Obradovic'in görevi değil""Sosyal medyayı bıraktığımdan bu yana çok rahatım""Benim tuttuğum takım Galatasaray ve ben Galatasaraylı olmaktan gurur duyan bir insanım""Anadolu Efes benim yuvam, ben burada yetiştim""Benim şu anda gündemimde Galatasaray başkanlığı olamaz""7 yıl sonra Galatasaray başkanlığına adayım diyorum"Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadıBOLU'da, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı.

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TFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Cesar Grup Ümraniyespor

GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞTakım izinli

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde GMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları devam edecek.

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi19.30 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.

TEKVANDO

13.00 İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde buluşacak.

Kaynak: DHA