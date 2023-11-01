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Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda toplamda 1.575 gram skunk, 1.104 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca fişeği ve 67 adet av tüfeği fişeği bulundu.