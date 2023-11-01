Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İncivez ve Asma Mahallelerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, İncivez ve Asma Mahallelerine yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma neticesinde düzenlendi. Operasyonda, D.İ, B.İ, D.D, B.D, M.D, Ç.G ve D.Ö olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, ölümcül etkiye sahip 45,72 gram uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı için gerekli olan aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK