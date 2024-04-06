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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi dronlu trafik denetimi

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Zonguldak'ta trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde dronlu denetim gerçekleştirdi. Dron ile havadan kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek terminal kavşağında bekleyen trafik ekiplerine bildirildi.

Ekipler ayrıca motosiklet sürücüleri ve diğer sürücülerin ehliyet sorgulamalarını gerçekleştirdi. Araçların muayene ve sigortalarını sorguladı. Bir saat süren denetimde 14 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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