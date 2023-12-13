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Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde; hakkında Narkotik suçlarından yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında Narkotik suçlarından yakalama emri bulunan U.K., M.S.T., A.U., M.Y. ve F.B. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 161 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet silah ele geçirildi.

U.K. ve M.S.T. isimli şüpheliler Zonguldak Adliyesi'ne, A.U., M.Y. ve F.B. isimli şüpheliler Kdz. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından F.B. isimli şüpheli serbest bırakılırken, U.K., M.S.T., A.U. ve M.Y. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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